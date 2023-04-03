‘Geleneksel Ramazan Etkinlikleri’ Atatürk Parkında başladı

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan geleneksel ramazan etkinliklerinin ilk programı, Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.

Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşı Cumhuriyet Meydanında aynı sofrada buluşturan Bilecik Belediyesi, ‘Geleneksel Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde ise çocuklar ve diğer aile üyelerini Atatürk Parkı’nda bir araya getiriyor. Ramazan ayı boyunca belirlenen tarihlerde Atatürk Parkı Amfi Tiyatro’da çocuklar ve aile üyeleriyle buluşacak. Etkinlik çerçevesinde kanto, orta oyunu, meddah, Hacivat ve Karagöz ile bando gösterileri yapılırken, çocuklara patlamış mısır ve Osmanlı Macunu ikram edildi.

Etkinlik öncesi konuşan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, düzenlenen etkinlik ile amaçlarının çocukların yüzünde gülümseme oluşturmak, biraz moral bulmak olduğunu belirterek, “Gerçekten zor ve acı dolu günler yaşadık. Ancak hayat devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere bizlerin biraz moral ve motivasyona ihtiyacımız vardı. Yine birlikte olarak bu sıkıntılı zamanları da aşacağımıza inanıyorum” dedi.