Geleceğin ziraat mühendisleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencileri Tanışma ve Meslek Tanıtımı Toplantısına katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Ziraat Fakültesi Dekanı Ramazan Meral, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Bilecik Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Sönmez ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Melek Mızrak Subaşı, “Staj konusunda burada bulunan tüm arkadaşlarımıza belediye olarak yardımcı olmaya hazırız. Belediyemize ait ekilebilir 80 dönüm arazi olduğunu tespit ettik. Hemen sulak alanlara mesela Bilecik’in kabağı meşhurdur. Sizler zaten benden çok çok daha iyi biliyorsunuzdur ve buraya gelmeden önce araştırmalar yapmışsınızdır. Aynı zamanda yine kaybolmaya yüz tutmuş Ata tohumumuz olan karakılçık buğdayının burada çok iyi yetiştiğini öğrendik. Çanakkale Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda destek oldu. Bizde topraklarımızda karakılçık buğdayıyla ve kabakla 80 dönüm ekilebilir arazimizi canlandıracağız. Bu konuda da her zaman hocalarımızdan ve en çok da sizlerden destek almayı çok arzuluyoruz” diye konuştu.

"Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras topraklarımızdır"

Sözlerine devam eden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Ben yüksek mimarım ve ziraat konusunda çok fazla bir bilgim yok. Ama biraz önce de belirttiğim gibi pandemi döneminde toprakla o kadar çok bir arada olduk ki toprağın kıymetini çok daha iyi anladık. Bu yüzden umuyorum ki bizler gelecek nesillere çok güzel ekilebilir alanlar bırakabiliriz. Bizler mimarlar olarak aslında sanılanın aksine her yeri beton yapmaktan hoşlanmıyoruz. Umuyorum her yer imara açılmaz. Tarım politikalarının doğru düzgün yürütüldüğü ve yönetildiği zamanlar görmeyi ümit ediyorum. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras bu olur" dedi.