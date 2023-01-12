Geleceğin yazılımcıları semineri can kulağıyla dinlediler

Bilecik’te liseli öğrenciler ASELSAN’ın ortaklarını ağırlayarak teknoloji ve yazılım üzerine bilgi sahibi oldular.

Bilecik’te bulunan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, ASELSAN’ın ortaklarından BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun’u okulda ağırladı. Öğrencilerin daveti üzerine okula gelen Uğur Çoşkun, “Çağın Teknolojileri ve Yazılım” hakkında seminer verdi. Seminer sonrası öğrencilerin sorularını cevapladı .Geleceğin yazılım mühendisleri olma yolunda kararlı olduklarını gösteren öğrenciler, katılımlarından dolayı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’a ve okula verdiği destekten dolayı Albay İlhan İnce’ye teşekkür ettiler.