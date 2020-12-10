GAMER Başkan Yardımcısı Sarı’dan AFAD’a ziyaret

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

GAMER Başkan Yardımcısı Engin Sarı, İzleme Haberleşme Grup Amiri Bahattin Çam, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, afet ve acil durumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde olurken, İl Müdürü Demirel, GAMER Başkan Yardımcısı Sarı’ya yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti.