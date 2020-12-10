banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

GAMER Başkan Yardımcısı Sarı’dan AFAD’a ziyaret

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

BİLECİK 10.12.2020, 11:14
2
GAMER Başkan Yardımcısı Sarı’dan AFAD’a ziyaret

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

GAMER Başkan Yardımcısı Engin Sarı, İzleme Haberleşme Grup Amiri Bahattin Çam, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, afet ve acil durumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde olurken, İl Müdürü Demirel, GAMER Başkan Yardımcısı Sarı’ya yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu