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Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca her gün yapılan unlu mamul üretim yerleri denetimleri aralıksız sürüyor.

BİLECİK 10.05.2021, 12:22
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca her gün yapılan unlu mamul üretim yerleri denetimleri aralıksız sürüyor.

Vatandaşları başta gıda ürünleri olmak üzere birçok konuda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı görevliler, 30 gün boyunca 16 fırında kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen kontrollerde başta salgınla mücadelede alınması gereken kurallar başta olmak üzere, hijyen, genel temizlik, saklama ve üretim koşulları, işçilerin çalışma şartları gibi birçok başlıkta denetimler yapılıyor. Ekmek ve pide gramajları ile Hayat Eve Sığar (HES) kodunun incelendiği denetimlerde kurallara uygun faaliyet göstermeyen işletmelere cezai işlem yapılıyor. Ramazan ayında her gün gerçekleştirilen denetimlerin diğer zamanlarda da belirli periyotlar halinde gerçekleştirileceği bilgisi verildi.
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