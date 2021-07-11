FETÖ’ye ait yurt Şifa Kız Yatılı Kur’an Kursu olacak

Bilecik’te Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait yurt, restorasyonunun tamamlanmasının ardından Şifa Kız Yatılı Kur’an Kursu olarak hizmet verecek.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrası Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde devlete devredilen yurt, Şifa Kız Yatılı Kur’an Kursu olarak hizmet verecek. Yurdun hafızlık konusunda büyük bir boşluğu dolduracağını anlatan Bilecik Müftüsü Ali Erhun, ”Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’te yüce dinimizin kutsal kitabını öğrenme ve öğretmede büyük bir boşluğu dolduracak olan Şifa Kız Yatılı Kur’an Kursu, restorasyonunun ardından eğitim ve öğretime hazır hale gelecek. 2016 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütünden devralınan yurt, 2021 yılında Vali Bilal Şentürk’ün tensipler ile kız hafızlık yatılı Kur’an kursu olarak hizmet vermesi için müftülüğümüze devredildi. Valimizin önderliğinde bizlerin de gayretleriyle Kur’an kursumuz yeniden tefriş edilerek Ağustos 2021’de hafız yetiştirmeye başlayacak. Şifa Kız Yatılı Kur’an Kursu, 6 katlı, 8 sınıflı, 80 yataklı ve 80 öğrenci kapasiteli olup, bünyesinde 14 yatakhane, 4 teknoloji sınıfı, toplantı salonu, etüt odaları, dinlenme salonları ve idari birimleri barındırmaktadır. 2017 yılında erkek hafız yetiştirmek amacıyla açılan Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu, Bilecik halkından büyük teveccüh görmüştü. Halkımızın yoğun talepleri ve bölgede kız hafız yetiştiren kurs olmaması nedeniyle Şifa Kız Yatılı Kur’an Kursu hafızlık konusunda büyük bir boşluğu dolduracak” dedi.