‘Fenci Gözü’ dergisi ulusal ölçekte ‘Eğitimde İyi Örnek’ oldu

Bilecik’te bulunan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nin ‘Fenci Gözü’ dergisi ulusal ölçekte ‘Eğitimde İyi Örnek Olmaya’ hak kazandı.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nin okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin ekip ruhu ile sinerji oluşturarak yayınladıkları ‘Fenci Gözü’ dergisi Milli Eğitim Bakanlığının ‘Eğitimde İyi Örnekler’ web sitesinde ‘Yayınlar’ başlığı altında iyi örnek olarak yerini aldı. Öğrencilerinin sadece sayısal alanda değil, isterlerse edebiyat, kültür, sanat gibi alanlarda da girişimci olabileceklerini, iyi bir fen lisesi öğrencisinin bu alanlara da hâkim olabileceğini göstermek amacıyla hazırlanan ve yayına çıkan dergi, sadece Bilecik ilinde değil tüm Türkiye genelinde ayrı bir yer ve önem kazandı.

Türk dilinin inceliklerini ve güzelliklerini yaşatmaya çalışarak dilimizi ve milli benliğimizi korumaya yönelik sağladıkları katkıdan ötürü il çapında takdir edilen gençlere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından plaket verildi.