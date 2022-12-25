Fen İşleri çalışmaları birçok alanda sürüyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Başta kanalizasyon ve altyapı çalışmaları olmak üzere birçok bölgede faaliyet gösteren ekipler, şehir merkezindeki mazgalların yenileme ve bakımını yaparken bazı alanlarda ise kasis boyama çalışmasını gerçekleştiriyor. Yeni yol ve caddeleri de ulaşıma açan ekipler, Özgün Sitesi, Meramkent ve Nilüfer sitelerinin olduğu bölgelerde ise sathi kaplama çalışmasını yerine getirdi. Atatürk Bulvarı’nda yaya kaldırım tamiri çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Vali Refik Arslan Öztürk Caddesi üzerinde bulunan metruk yapılarda ise vatandaşların sağlık ve güvenliği için yıkım çalışması yaptı.