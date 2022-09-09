Farkındalık oluşturmak için bayanlar bisiklet sürecek

Dünyanın bir çok ülkesinde yapılan ve ülkemizin çeşitli şehirlerinde düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" bu yıl ilk kez Bozüyük ilçesinde de gerçekleştirilecek.

Her yıl 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gönüllü kadınlar tarafından yapıldığı anlatan Tur Organizatörü Nurcan Özçakır, yapılacak olan turun, 18 Eylül 2022 tarihinde bayanlar ile bir araya gelerek Bozüyük Osmangazi Parkı Sevgi Yolunda başlayacağını söyledi.

Bisikletleri süsleyerek dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Özçakır, şöyle konuştu;"SKBT’nin amacı, daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak, cesaretlendirmek, bisikleti günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve bisiklet yolları ile ilgili yaptırımın artmasını sağlamak, bisiklet kazalarına dikkat çekmek, araç trafiğine alternatif çevreci ve sessiz bir ulaşım aracı olduğu düşüncesi için kamuoyu oluşturmak, bisikletli yaşama ve kadına saygıyı hatırlatmak için dikkat çekmektir."