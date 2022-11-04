Fahiş fiyat denetimi

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Müdürlük tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.

Bilecik İl Ticaret Müdürü Şinasi Balta başkanlığındaki ekip, bugün Bilecik’teki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimini yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.