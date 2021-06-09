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Fabrikada çalışan kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren fabrikalardaki kadın çalışanlara yönelik KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.

BİLECİK 09.06.2021, 11:46
Fabrikada çalışan kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren fabrikalardaki kadın çalışanlara yönelik KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amiri Komiser Güler Erdoğan Faydalı ve Kıdemli Baş Polis Taner Gökyeşil tarafından uygulamanın tanıtımı yapılarak kadınların uygulama hakkında bilgilendirmeleri sağlandı. Ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması da indirilerek nasıl kullanılması gerektiği hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
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