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Evlerinde internet olmayan çocuklar buraya akın ediyor
Bilecik’te salgın nedeniyle uzaktan eğitimden faydalanmak isteyen öğrenciler, Bilecik Kent Konseyi Eğitim Salonunda kurulan sistem ile okul derslerini takip ediyor.
BİLECİK 19.12.2020, 10:10
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Bilecik’te salgın nedeniyle uzaktan eğitimden faydalanmak isteyen öğrenciler, Bilecik Kent Konseyi Eğitim Salonunda kurulan sistem ile okul derslerini takip ediyor.Bilecik’te "Hep Birlikte Eğitime Destek Veriyoruz’" sloganı ile hazırlanan proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet ve bilgisayar kampanyası başlatan Kent Konseyi, eğitime ve çocuklara olan katkısını sürdürüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) salgın nedeniyle uzaktan eğitim için planlamaların hızlandırıldığı dönemde evlerinde internet ve bilgisayar olmayan öğrenciler, Bilecik Kent Konseyi Eğitim Salonunda ağırlanarak, online eğitimlerini gerçekleştirebiliyor.
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