Evlerden hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Bilecik’te evlerden hırsızlık yapan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik genelinde son zamanlarda meydana gelen ev ve bağ evlerinden hırsızlık olayları artınca ekipleri tarafından geniş bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucu tespit edilen 2 şüpheli takibe alınırken, suçüstü yakandı. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.