Evde bakılan kedi ve köpekler için mikroçip uyarısı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, evde bakılan kedi ve köpekler için mikroçip taktırma tarihinin 31 Aralık olduğu belirtildi.

Avcı’nın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde can dostlarımız için gerekli bakım ve tedavi hizmetleri devam etmektedir. Can dostlarımız ve vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği için başlatılan mikroçip uygulaması da devam etmektedir. Buna göre evlerde bakılan kedi ve köpekler için mikroçip taktırma süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarına yönelik mikroçip takma uygulamamız yapılmaktadır. Sahipli hayvanlar ise özel veteriner hekimlikler ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı noktalarda yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için belirtilen tarihe kadar mikroçip taktırmalarını hatırlatıyoruz’’ ifadelerine yer verdi.