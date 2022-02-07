Etekler ve Pantolonlar adlı tiyatro oyunu kırdı geçirdi

Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyunu Bilecikleri adeta kırdı geçirdi.

Birbirinden yetenekli oyuncu ve müzisyenler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecikliler ile buluşmaya devam ediyor. ’Aşk’ temalı Şubat ayının ilk etkinliği başrollerini Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın paylaştığı Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyunu oldu. 2021 Altın Palmiye ’En İyi Tiyatro Oyunu’ ödülüne layık görülen Etekler ve Pantolonlar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Oldukça ilgi gören oyuna katılımın yüksek olduğu gözlendi. Geceye eşi Serpil Şahin ile katılan Belediye Başkanı Semih Şahin katılımın yüksek olması ve Bilecik’in tiyatroya ilgili olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Oyunun bitmesiyle salondan ayrılan izleyenler etkinlikten duydukları memnuniyeti belirtirken, böyle bir geceye ev sahipliği yaptığı için Başkan Semih Şahin ve Bilecik Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.