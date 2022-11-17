Etamin Atölyesi’nde eğlenceli dakikalar

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Ara Tatil Atölyeleri çerçevesinde düzenlenen Etamin Atölyesi 3 seans halinde yapıldı.

Sanatevi’nde özel bireylere yönelik olarak düzenlenen Etamin Atölyesinde öğrenciler büyük bir hevesle etamin işlemesini öğrenerek neşeli dakikalar geçirdiler. Etkinlik Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin nezaretinde gerçekleştirilirken Bozüyük Belediyesi Sanatevi Ara Tatil Atölyeleri “Geleceğe Köprü İnşa ediyoruz” atölyesi ile sona erecek.