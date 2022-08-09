Esnafla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçe esnafını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin atandığı günden bu yana sürekli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek halkın talep ve sorunlarını dinliyor. Çarşıda, sokakta, kahvede karşılaştığı her kesimle sohbet eden, Kaymakam Şahin, kendisine ulaşan vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeyi kendisine görev kabul ediyor. Esnafın nabzını yoklamak için sokağa inan Kaymakam Şahin, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın iş ve işyerleri hakkında bilgiler alıp, talep ve sorunlarını dinleyen Şahin, hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu.

vatandaşlarda Kaymakam Şahin’e teşekkür ederek çalışmalarının devamını diledi.