Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık ve yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısının ardından tekrar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına seçilen İbrahim Kayacık ve yeni yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan İbrahim Kayacık ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu.