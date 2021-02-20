Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten Rektör Beydemir’e ziyaret

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Yavuz Doğan, Bilecik ziyaretleri esnasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini ziyaret etti.

Vergi Dairesi Başkanı Çelik ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Doğan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e iade-i ziyarette bulundular. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Beydemir, konuklarına teşekkür etti.