Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki

Bilecik Vezirhan’ın bir önceki dönem AK Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, başkanlık yaptığı dönemde yapılan kıl çadır tesisinin satılmasına tepki göstererek, “Biz o kıl çadırı kuruncaya kadar tüm personel ile birlikte Vezirhan’ın simgesi sembolü haline getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık, emek harcadık ter döktük. O tesisi nasıl satarsın” dedi.

Vezirhan Belediyesi Bilecik-İstanbul karayolu üzerinde "2015 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Alanı" projesi kapsamında 3 adet işletme tipi kıl çadır yapılmıştı. Belediye tarafından çeşitli işletmecilere kiraya verilen tesis 3 milyon 100 bin muammen bedeliyle 20 Ağustos günü saat 11.00’da Vezirhan Belediyesi Hizmet Binasında açık artırma usulü ihaleye çıkacak. Bu ihale kararı sonrası MHP’li Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’a tepki gösteren bir önceki dönem AK Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Biz o kıl çadırı kuruncaya kadar tüm personel ile birlikte Vezirhan’in simgesi sembolü haline getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık, emek harcadık ter döktük. Yaklaşık iki buçuk senedir yapılan işlere sözümüz yok ama hazır olan bir şeyi Vezirhan’a uzun yıllar kira ve gelir getiren tesisi nasıl satarsınız. Bir seferde 3 milyon parayı alırsın, harcanır biter ama o tesis senelerce belediyemize kira getirisi olacaktı. Tesisi satmakla madem ticaret yapmak istiyorsun, gerçi belediyeler ticari kafa ile yönetilmez ama belediye halka hizmet anlayışı ile yönetilir. İstasyon mahallesinde bulunan arsaya yap konutları vatandaşa sat parayı oradan kazan. Ama ihale ederek yap. Eğer o güzelim tesisi satarsan verdiğim oy da hakkımda helal olmasın” dedi.