Eski araç lastiklerinden yapılan kedi evleri kenttin dört bir köşesine yerleştirildi

Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliği tarafından soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılamaması amacıyla eski araç lastiklerinden yapılan kedi evler, kenttin dört bir köşesine yerleştirildi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilcisi Kadir Esat Kısacık, "Tamamen kendi el emekleriyle kedi evlerini yapan dernek gönüllülerine teşekkür ederim. Sokak hayvanlarının korunmasına, beslenmesine, barınmasına bir nebze yardımcı olacak. Bu anlamlarda bizlere yardımcı olan Küçük Sanayi Sitesi esnaflarına teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel faaliyetlerde bulunacağız" dedi.