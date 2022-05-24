Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Almanya’ya gitti

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Erasmus+ Akreditasyon Programı dahilinde Almanya gitti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akreditasyon Programı dahilinde Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "ESL -English as a Second Language" projesiyle Almanya’nın Duisburg şehrine hareket ettiler. Proje çerçevesinde öğrencilerin yabancı dil öğrenme ortamlarının yerinde gözlemlenmesi çalışmalarını gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi. Öğrenciler ve öğretmenler çalışmalarında, yabancı dil öğretim ortamları, dil becerilerinin öğretimi ve ölçülmesi, dil öğreniminde karşılaşılan zorluklar gibi konularda gözlem ve sunum etkinliklerini 22-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekler.