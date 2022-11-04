Ertuğrulgazi Camii Bilecik’in sembolü olacak

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, inşaatı devam eden Ertuğrulgazi Camii’nde incelemelerde bulunarak Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’dan bilgi aldı.

Vali Kızılkaya’ya cami inşaatını gezdiren İl Müftüsü Ali Erhun, 2019 yılında inşaatına başlanan Ertuğurlgazi Cami’nin Bilecik’in sembolü olacağını ve caminin tamamlanmasının ardından aynı anda 600 kişinin ibadet edebileceğini söyledi. Erhun, “Cami ve müştemilatlarının tapusu vakfımıza aittir. Arsa alanı 950 metrekare olan camimizin inşaatına, 2019 yılında başlanmış olup aynı yıl içerisinde kaba inşaat kısmı tamamlanmıştır. 600 kişilik ibadet alanına sahip olan camimiz iç alanda 370 metrekare, mahfil kati ise 200 metrekare alana sahiptir. Yol kısmında 2 kat dükkân, cami altında ise 1 katı vakfın hizmet katı, toplantı salonu ve şadırvan olarak hizmet verecek İnşallah. Camimizin inşaatının bir an evvel bitmesi ve ibadete açılması için hayırsever vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var” dedi.