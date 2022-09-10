Ertuğrulgazi Cami ve Ertuğrulgazi Darülkurrası açılıyor

İl Müftüsü Ali Erhun, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde inşaatı tamamlanan ve yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Ertuğrulgazi Camii ile Ertuğrulgazi Darülkurrası ve müştemilatında incelemede bulundu.

İncelemeler esnasında Müftü Ali Erhun’a Söğüt İlçe Müftüsü Ali Yurtlu da eşlik etti. Ertuğrulgazi Camii ile Ertuğrulgazi Darülkurrasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Müftü Ali Erhun, “Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde 2020 yılında temeli atılan Ertuğrulgazi Camii ve Ertuğrulgazi Darülkurrası inşaatında sona gelindi. 11 Eylül 2022 Pazar açılışını yapacağımız Camimiz ve Darülkurramız Söğüt’ümüzün sembolü olacak. Darülkurrada hafızlarımız hem Kur’an ı Kerim öğrenecek hem de talimlerini yapacaklar. Bir külliye olarak tasarlanan “Ertuğrulgazi Camiinde vatandaşlarımız gönül huzuruyla ibadetlerini eda edecek. Pazar günü 741. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Camimizin ve Darülkurramızın açılış töreni gerçekleşecek inşallah. Bilecik Valiliği ve Söğüt Ertuğrulgazi Birliği işbirliğiyle ecdadımıza yaraşır bir şekilde yaptırılan Camimiz ve Darülkurramızın açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.