Enkaz altında kalan karı koca çift Bozüyük’te toprağa verildi

Hatay’da, deprem felaketinde enkaz altında kalıp hayatını kaybeden Tayfun Balcı (29) ve eşi Feray Balcı (21) Bilecik’in Bozüyük ilçesi Kapanalan köyünde toprağa verildi.

Tayfun Balcı ve eşi Feray Balcı Kapanalan Köyü Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi. Feray Balcı’nın 5 aylık hamile olduğu ailesi ve yakınlarını ziyaret etmek için eşi Tayfun Balcı ile birlikte Hatay’a gittikleri öğrenildi.