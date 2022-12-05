Engelli vatandaşlara yönelik bilardo turnuvası yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Bilardo İl Temsilciliği, engelli vatandaşlara yönelik bilardo turnuvası düzenledi.

Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Bilardonbir Spor Kulübünde gerçekleşen 3 bant bilardo turnuvasında, engelli ve aileleri eğlenceli vakit geçirdiler.

Turnuvadan memnun kaldıklarını dile getiren Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik; “Zihinsel ve bedensel işlevleri orantılı olarak kullanarak oynanan bilardo sporu engelli ve ailelerine yönelik ilgili çekici farklı bir çalışma ortamı oldu. Bu güzel program için emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Turnuvada, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan, engelli ve aileleri yer aldı.