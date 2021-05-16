Engelli bireylerin sorunları konuşuldu

Bilecik’te faaliyet gösteren engelli dernekleri ve engelli meclislerinin yöneticileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir araya geldi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik’te yaşayan engelli bireylerin sorunları ele alındı. Mimari erişim, şehir içi halk dolmuşları, eğitim rehabilitasyon, istihdam, engelli ve ailelerinin sosyal ortamlara katılımları ve çözüm önerileri olmak üzere birçok konu hakkında konuşuldu. Engelli bireylerin hak ettikleri standartlarda yaşam sürebilmesi adına atılacak her adımda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme kararı alındı.

Toplantıya Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Erkoç, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Yücel Uğurlu, Bilecik Osmaneli Engelliler Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği Başkanı Özden Karip ve Başkan Yardımcısı İbrahim Daş katıldı.