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Emzirmenin önemine dikkat çekildi
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, emzirmenin önemi dikkat çeken bir mesaj yayınladı.
BİLECİK 08.08.2022, 10:54
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, emzirmenin önemi dikkat çeken bir mesaj yayınladı.
Emzirme Haftası sebebiyle yayınlanan bu mesaj da, “İnsanlık ve yaşam tarihinin miladıyla birlikte var olan anne sütü ve emzirme yüzyıllardır yenidoğan her canlının temel ihtiyaçlarını sınırsız karşılamaktadır. Emzirme Haftası anne sütü ve emzirmenin önemine dair dünya çapında pekiştirmelerin ve etkinliklerin yapıldığı bir haftadır. Sağlıklı nesiller için gelin hep birlikte her günü anne sütü ve emzirme farkındalık günü haline getirelim.” denildi.