banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

Emzirmenin önemine dikkat çekildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, emzirmenin önemi dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

BİLECİK 08.08.2022, 10:54
Emzirmenin önemine dikkat çekildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, emzirmenin önemi dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Emzirme Haftası sebebiyle yayınlanan bu mesaj da, “İnsanlık ve yaşam tarihinin miladıyla birlikte var olan anne sütü ve emzirme yüzyıllardır yenidoğan her canlının temel ihtiyaçlarını sınırsız karşılamaktadır. Emzirme Haftası anne sütü ve emzirmenin önemine dair dünya çapında pekiştirmelerin ve etkinliklerin yapıldığı bir haftadır. Sağlıklı nesiller için gelin hep birlikte her günü anne sütü ve emzirme farkındalık günü haline getirelim.” denildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu