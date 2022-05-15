Emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerini haftanın 7 günü ödenecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2022 yılı emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 1’inci taksit ödemeleri 31 Mayıs’ta sona ererken, haftanın 7 günü ödeme yapılabilecek.

Konu hakkında Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiğini hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri mükelleflerin ödemelerini hafta içi 08:30 ile 16:50 saatleri arasında belediyemiz veznesine, haftanın 7 günü 08:00 ile 23:00 saatleri arasında otogar veznesine ve kapalı pazarın açık olduğu Cumartesi ve Salı günlerinde kapalı pazar veznesine yapabilecekler. Emlak, çevre temizlik vergileri ve ilan reklam vergilerini zamanında ve düzenli olarak ödeyen vatandaşlara da teşekkür eden Belediye yetkilileri ayrıca ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını 0228-3146700 - dahili 148-149-150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini, Bozüyük dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına para yatırabilecekler. Ayrıca www.bozuyuk.bel.tr internet adresinden de online ödeme yapabilirler” denildi.