Emekliye ayrılan personellere plaket takdim edildi

Bilecik İl Özel İdaresi’nde uzun yıllar çalışıp çeşitli birimlerde hizmet ederek emekliliğe hak kazanan personellere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin tarafından çalışma süreleri boyunca gerçekleştirdikleri hizmetler için teşekkür plaketi takdim edildi.

Personellere plaketleri bizzat takdim eden Bayrakçı, “Emekli olan arkadaşlara emekliliklerinde sağlıklı bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.