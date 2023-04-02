Emekli din görevlileri iftarda buluştu

Bilecik İl Müftülüğü tarafından emekli din görevlilerine iftar verildi.

Kayıboyu Camii altında verilen yemeğe Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcıları ve çok sayıda emekli din görevlisi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı sonrası emekli din görevlilerine hitap eden Müftü Erhun, din görevlisinin emeklisinin olamayacağına değindi. Program sonunda iftara katılanlara ayrı ayrı teşekkür eden İl Müftüsü Ali Erhun, bundan sonra da zaman zaman değişik vesilelerle bir araya gelmeyi arzuladıklarını ifade etti. Emekli görevlilere de, böyle bir program hazırladıkları için memnuniyetlerini dile getirip teşekkürlerini ilettiler.

Müftü Erhun “Bu gün burada siz emektar din görevlilerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Malumunuz din görevlisinin emeklisi olmaz, olamaz. Bizler kendimizi bu yüce davaya adamış insanlarız. Bizler resmiyette emekli olsak da camilerde, Kur’an Kurslarında, taziyelerde ve vakfımızın gönüllü çalışmalarında destek oluyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Davetimize icabet ettiniz. Müftülüğümüzün kapıları ve camilerimizin mihrapları sizlere her zaman açıktır” dedi.