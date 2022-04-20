Bilecik’te OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında 3 kişinin oksijen kaynağı ile OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini kestikleri görüldü. Olay yerine giden ekipler B.S., B.K. ve N.K. isimli şahısları suçüstü yakaladılar. Şahıslar ilk ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.