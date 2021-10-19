banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ekim ayı il müftülüğü personel toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’te Ekim ayı il müftülüğü personel toplantısı gerçekleştirildi.

BİLECİK 19.10.2021, 11:10
Ekim ayı il müftülüğü personel toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’te Ekim ayı il müftülüğü personel toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlilerinin de katıldığı 2021 yılı Ekim ayı personel toplantısı yapıldı. Hasandere Köyü Cami İmam Hatibi Dilşat Alioğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, pandemi sürecinde aile eğitimleri programı, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar, hafızlığı muhafaza hizmeti içi eğitim kursları, hüsnü tilavet kursu, insan hakları eylem planı ve diğer idari konular görüşüldü. Toplantıda Din Hizmetleri Uzmanı Muhammet Coşkun tarafından ‘Peygamberimiz’ ve ’Vefa Toplumu’ teması çerçevesinde ’Süleyman Çelebi’ ve ’Mevlidi Vesilet-ün Necat’ adlı eseri hakkında sunum yapıldı.

Öte yandan toplantı akabinde Şube Müdürü Şakir Adıgüzel tarafından Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle okunan hatimlerin duası yapıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2