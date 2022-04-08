‘Eğitimde İşbirliği’ protokolü imzalandı

Bilecik Müftülüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Eğitimde İşbirliği’ protokolüyle okullarda boş geçen din ve mesleki derslerin önüne geçilmesi için il müftülüğü personel desteği verecek.

Hayme Ana Kız Meslek Lisesinde düzenlenen ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ imza törenine Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Müftüsü Ali Erhun ve diğer davetliler katıldı. Törende değerler eğitimimin önemine vurgu yapan İl Müftüsü Ali Erhun ”Bu protokole kurumlarımız arasındaki işbirliğini güncelleyip güçlendiriyoruz. Bu işbirliği çerçevesinde, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize mili, manevi, ahlaki ve insani değerlerimizin benimsetilmesini amaçlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız yasal görevi olarak toplumumuzun bütün kesimlerine din hizmeti sunmakla mükellef bir kurumdur. Okullarımızdaki çocuklarımıza değerler eğitimi ve doğru dini bilgiyi vermeyi amaçlayan bir protokolü imzalıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Boş geçen dersler için personel desteği verilecek

Müftü Erhun, okullarda boş geçen din ve mesleki derslerin önüne geçilmesi için müftülük olarak personel desteği verebileceklerini söyledi. Müftü Erhun “Dini ve mesleki derslerin boş kalmasının önüne geçmek amacıyla Müftülük personelinin içerisinde yeterli eğitime sahip ilahiyat mezunu personelimiz var. İhtiyaç duyulması halinde bu personelin görevlendirilerek din eğitiminin aksamasının önüne geçebiliriz. Eğitim ve kültür faaliyetlerinde gençlerimizle hemhal olma noktasında iyi bir etkileşim sağlayacak” dedi.