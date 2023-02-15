Eğitimciler ve mobil mutfak deprem bölgesinde

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine mobil mutfak gönderildi.

Günlük 2 bin kişilik yemek kapasiteli mobil mutfak bir şoför, üç aşçı, bir teknik öğretmen, 5 bin kişilik kuru gıda ile deprem bölgesinde vatandaşlara yemek dağıtımına başladı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Bir minibüsü teknik personelimizle birlikte mobil mutfak haline getirdik. Valiliğimizin desteği ve AFAD ile işbirliği ile ekipmanlarını tamamlayarak vakit kaybetmeden deprem bölgesine gönderdik. AKUB çalışmaları, nakit yardımlar, kan bağışları, toplama merkezine yapılan bağışlar, halk eğitimde yapılan üretimler ve pansiyonlar depremzedeler için hazır hale getirildi. Bu tür çalışmalar ile depremzede vatandaşlarımızın sürekli yanında olacağız” dedi.