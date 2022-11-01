Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2022 yılı eğitim ve sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Her yıl bütçesinin büyük bölümünü eğitim hizmetlerine ayırarak bakım onarım ve yeni yapımlar gerçekleştiren Bilecik İl Özel İdaresi, 2022 yılı yatırım programı dahilinde Bilecik’te onarımı süren okulların ve sağlık merkezlerinin fiziki gerçekleşmesini tamamlarken, ihtiyaç duyulan bölgelere de özel idare tarafından yeni derslikler ve sağlık merkezleri kazandırıyor.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, genel sekreter yardımcısı, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte ihalesi ve kontrollüğü kurum tarafından yapılan Bozüyük’te 4-5 hekimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyon binası ve 8 derslikli anaokulu inşaatını, Pazaryeri ilçesinde 8 derslikli ilkokulu ve 8 derslikli imam hatip ortaokulu inşaatını, Osmaneli ilçesinde 24 derslikli ilkokulu, 24 derslikli ortaokulu inşaat alanında incelemede bulundular.

İnşaatlarda yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi alan Genel Sekreter Bayrakçı’ya, ilgililer çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.