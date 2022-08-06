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Eğitim öğretimin genel durumu hakkında istişarelerde bulundular

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret ederek; eğitim, öğretimin genel durumu hakkında istişarelerde bulundular.

BİLECİK 06.08.2022, 10:41
Eğitim öğretimin genel durumu hakkında istişarelerde bulundular

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret ederek; eğitim, öğretimin genel durumu hakkında istişarelerde bulundular.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ’ı makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette il genelinde ve beldedeki eğitim ve öğretimle ilgili konularda istişarelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Eğitim öğretimin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Eğitim camiasından böyle değerli misafirlerimizi ağırlamaktan son derece onur duyduğumu belirterek, bizlere yapmış oldukları ziyaretleri ve hoş sohbetleri için de kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret plaket takdiminin ardından sona erdi.

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