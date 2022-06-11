Eğitim alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Bilecik’te Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Eğitim Değerlendirme Toplantısı, valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Eğitim yatırımlarının yöneleceği alanlar ve ihtiyaçların genel olarak değerlendirildiği toplantıda, Vali Kızılkaya, yetkililerden il ve ilçelerdeki mevcut eğitim durumu ve Bilecik genelinde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Planlanan çalışmalarla eğitim kalitesinin daha da yükseleceğini ifade eden Kızılkaya, eğitim altyapısının en iyi şekilde inşa edilebilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.