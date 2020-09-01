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Edebali Stadı’nın proje yapım ihalesi yapıldı
EDEBALİ STADI'NIN, PROJE YAPIM İHALESİ YAPILDI
BİLECİK 01.09.2020, 13:29
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Bilecik’te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bu güne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı’nın proje yapım ihalesi yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edebali Stadyumu’nun yeniden yapılması için 4 ay önce 19 milyon TL’lik ödenek tahsis edilmişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla tahsis edilen ödenekle ekonomik ömrünü tamamlayan ve depreme dayanıksız olduğu için verimli şekilde kullanılamayan Edebali Stadyumu yeniden inşa edilecek. Edebali Stadı’nın yeniden yapımı için proje yapım ihalesi yapıldı. 2 bin kişilik stadyumda yenisi 6 bin kişi kapasiteli olacak.
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