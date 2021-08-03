Duyarlı vatandaş sayesinde sokak köpeği ölmekten kurtuldu

Bilecik Bozüyük ilçesinde mahalle sakinlerinin kol kanat gerdiği sahipsiz köpek, hayvan severlerin duyarlı davranışı ile sağlığına kavuştu.

Tekke Mahallesi sakinlerinden Necati Tosun tedaviye ihtiyacı olan sahipsiz köpeği, belediye ekiplerine bildirerek tedavi olmasını sağladı. Belediye ekipleri canı yanan ve zor durumda olan hasta köpeği acilen hayvan barınağına ulaştırarak veteriner hekim Arzu Şensoy Çetiner’e teslim etti. Veteriner Hekim tarafından hasta köpeğin muayenesi yapılarak acil olarak ameliyata alındı. Rahim ameliyatı olan ve operasyonu oldukça başarılı geçen köpek 9 gün boyunca belediye hayvan barınağında misafir edilerek gerekli tedavisi yapıldı. Tamamen iyileştikten sonra mahallesine bırakılan sahipsiz köpeği sağlıklı bir şekilde gören hayvan sever Necati Tosun, mutluluğunu dile getirerek köpeğin sağlığına kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.