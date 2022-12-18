‘Dut Ağacı’ isimli kitabını hediye etti

Bilecik İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Şair Hakkı Şener, ‘Dut Ağacı’ isimli kitabını Bilecik Müftüsü Ali Erhun’a hediye etti.

Bilecik İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Şair Hakkı Şener, hac ve umre ziyaretleriyle birlikte kutsal toprakları da konu ettiği, yardımlaşma, paylaşma, diğerkâmlık, hüsnükabul, komşuluk, aile, ubudiyet (kulluk) bilinci ön planda olan ‘Dut Ağacı’ isimli hikaye kitabını kaleme almıştı. Hakkı Şener, yayınlanan kitabını Bilecik Müftüsü Ali Erhun’a hediye etmek için makamında ziyaret etti.

Müftülük makamında Din Hizmetleri Uzmanı Şener’i kabul ederek tebrik eden Müftü Ali Erhun, çalışmalarında başarılar diledi.