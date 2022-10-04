Dünya Yürüyüş Günü etkinliği Pelitözü’nde yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Günü etkinliği Pelitözü’nde gerçekleştirildi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliklerinde, İl Sağlık Müdürlüğü’nce Pelitözü Gölpark’ta bu yıl ki teması "Kalbinizi Ödüllendirin" sloganıyla, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Etkinliğe, Bilecik Valisi. Dr. Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kamu kurum müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluşları, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Etkinlik sonunda 1-31 Ekim "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" içinde bulunulduğundan dolayı, özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türü olan ve erken evrede teşhisin hayat kurtardığı meme kanserine dikkat çekilerek katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, pembe kurdela ve broşür dağıtıldı.