Dünya İnsan Hakları Günü programı

‘Dünya İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla düzenlenen programında konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “En büyük sevgi, insanlık sevgisidir. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünü rehber edinmiş kadim bir kültürün temsilcileriyiz” dedi.

‘Dünya İnsan Hakları Günü’ münasebetiyle Doç. Dr. Pınar Özden Cankara’nın sunumuyla konferans düzenlendi. Bilecik POMEM’de düzenlenen konferansa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, kurum amirleri ve POMEM öğrencileri katıldı. Konferans, Doç. Dr. Pınar Özden Cankara’nın ‘Herkes için İnsan Hakları’ ve ‘Halkın Dirilişi, Hakkın Yükselişi’ konulu sunumlarıyla başladı.

"Devletimiz ve milletimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ediyor"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam eden programda son olarak konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya varlık sebebinin insana hizmet olduğunu unutmadan ve gayretle çalışılması gerektiğini vurguladı. İnsana saygı göstermenin insan onurunu korumak, onun yaratılıştan gelen haklarını kullanmasını sağlamak, tarihimiz ve medeniyetimizin yüzyıllardır süregelen ortak değeri olduğunu belirten Vali Kızılkaya, “Devletimiz ve milletimiz, batıdan öğrendiğiyle değil, ecdadından öğrendiğiyle, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ediyor. Tarihimizde olduğu gibi, bundan sonra da adaleti ve hoş görüyü tüm dünyaya götürecek olan aziz milletimiz olacak. Dedemizin, ecdadımızın izinden giderek ülkemize gelen tüm mazlum insanlara sahip çıkacak, var olan haksızlıklara ve zulümlere karşı çıkmaya devam edeceğiz. Şeyh Edebali’nin; ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’ düsturundan hareketle devletimiz, insan haklarının ülkemizde, beyannamenin ruhuna uygun olarak en etkin şekilde hayata geçirilmesi hususunda hassasiyet göstermektedir. Ülkemizde, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız eşittir. Çağdaş devlet anlayışında din veya mezhep temelli hiçbir ayrıma yer yoktur. Tüm vatandaşlarımız, memleketimizin her köşesinde, bu ülkenin tüm nimetlerinden faydalanabilmektedirler. Bireysel farklılıklarımız zenginliğimiz; ortak kimliğimiz ise gücümüzdür” dedi.