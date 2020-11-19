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Dün serilen asfalt bugün söküldü

Bilecik dün kent merkezinde bir sokağa serilen asfaltın bugün geri sökülmesi şaşkınlıkla karşılandı.

BİLECİK 19.11.2020, 17:17
Dün serilen asfalt bugün söküldü
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Bilecik dün kent merkezinde bir sokağa serilen asfaltın bugün geri sökülmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin kenttin bir çok yerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bunlardan biri de Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde yapıldı. Yaklaşık 150 metrelik sokak dün trafiğe kapatılıp asfaltlama çalışması yapıldı. Daha sonra serilen asfalt yine kepçe yardımı ile yerinden söküldü. Vatandaşlar bu çalışmaya bir anlam veremezken, sürücüler ise yapılan çalışmalarda kenttin en işlek sokakları ve caddelerinin kapanmasından şikayetçi oldular.
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