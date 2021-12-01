Son Dakika
Dr. Özfırat hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Nevzat Özfırat hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen servislerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.
BİLECİK 01.12.2021, 10:36
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Nevzat Özfırat hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen servislerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.