Dr. Hatipoğlu hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. İlker Hatipoğlu hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. İlker Hatipoğlu, Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.