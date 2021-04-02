banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
THY, Avrupalı rakiplerini geride bıraktı
THY, Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Dr. Güzin Ağca Varoğlu, Trebbuser Mevlevihanesi’ni anlattı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Güzin Ağca Varoğlu, Trebbuser Mevlevihanesi’ni anlattı.

BİLECİK 02.04.2021, 10:23
5
Dr. Güzin Ağca Varoğlu, Trebbuser Mevlevihanesi’ni anlattı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Güzin Ağca Varoğlu, Trebbuser Mevlevihanesi’ni anlattı.

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DÜSAM) davetiyle ’Öteki Buluşmalar Serisi’ projesi altına ’Almanya’da Bir Tasavvufî Deneyim Mekânı’ ve ’Trebbuser Mevlevihane’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ağca Varoğlu’nun üniversite tarafından internet üzerinden canlı olarak yayınlanan programda, yürütmüş olduğu uzun süreli etnografik alan araştırmasından yola çıkarak, Almanya’da mühtedilerin mekânsal deneyimlerinin ve ritüellere katılımlarının İslamı benimseme süreçlerindeki ve gündelik hayat ayrımcılığıyla baş etmelerindeki önemine değindi.

Ağca Varoğlu ayrıca konuşmasında, tasavvufun 21’inci yüzyıl Almanya’sında göçmen kuşakların yanı sıra Müslüman-Alman nesillerle de kök saldığını ifade etti.
Yorumlar (0)
11°
açık