Dr. Çekici hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Doç. Dr. Yusuf Çekici hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Yusuf Çekici Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Polikliniğinde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.