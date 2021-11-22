Dr. Arslan hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şölen Arslan, hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eksik görülen polikliniklere tek tek doktor ataması yapılırken, son bir ayda 6 yeni doktor göreve başladı. Bunların sonuncusu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Uzm. Dr. Şölen Arslan oldu. Şölen, hastanede hasta kabulüne başlarken, geçtiğimiz günde Yoğun Bakım Uzmanı Özgür Özdamar göreve başlamıştı.