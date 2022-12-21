Bilecik’te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında ‘Bilecik Doğa Sporları ve Turizm Çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştaya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, BEBKA Bilecik Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü ve ilgili kurum amirleri ve personelleri katılım gösterdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda, doğa sporlarına ilişkin çeşitli başlıklarda oturumlar gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, çalıştayda aktarılacak bilgilerin pek çok kişiye ilham kaynağı olacağını ve böylece yeni fikirlerin ortaya çıkacağını belirtti. Çalıştayda konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdikten sonra görüş ve önerilerde bulunuldu.

Konuşmacılara Müdür Bircan ve Koordinatör Güngördü tarafından her birine plaket ve hediyeler takdim edilmesiyle çalıştay sona erdi.